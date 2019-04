Veröffentlicht am 10. April 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall in Niederfischbach – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 09. April, in Niederfischbach entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. Eine 54jährige hatte die Landesstraße 282 von Oberfischbach kommend in Richtung Niederfischbach Ortsmitte befahren. Vermutlich aufgrund körperlichen Unwohlseins kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Quelle: Polizei