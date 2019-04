Veröffentlicht am 10. April 2019 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall in Alsdorf – Ein 55jähriger Autofahrer befuhr am Dienstagnachmittag, 09. April, die Hauptstraße aus Richtung Herdorf kommend in Richtung Betzdorf. Beim Vorbeifahren kollidierte er mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 20jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Quelle: Polizei