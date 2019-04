Veröffentlicht am 10. April 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall auf Parkplatz – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 09. April, in Betzdorf entstand circa 2.500 Euro Sachschaden. Eine 61jährige beabsichtigte von dem Parkplatz Kruppstraße auf die Friedrichstraße einzufahren. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 55jährigen Autofahrers, der die Friedrichstraße in Richtung Barbaratunnel befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Quelle: Polizei