9. April 2019

KOBLENZ – Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Bei einem Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße wurde am Montagvormittag, 08. April, gegen 10:00 Uhr eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Rad auf der Koblenzer Straße aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Moselweis. Hierbei wurde sie von einem abbiegenden PKW erfasst und stürzte derart heftig, dass sie schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei Koblenz nahm den Verkehrsunfall auf und stellte fest, dass der PKW-Fahrer die Vorfahrt der Radfahrerin offensichtlich nicht beachtete. Quelle: Polizei