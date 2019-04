Veröffentlicht am 9. April 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Etwa 11.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag, 08. April, in Herdorf. Eine 32jährige hatte mir ihrem Pkw den Struthweg in Richtung Malscheidstraße befahren. An der Einmündung Malscheidstraße beabsichtigte sie zu wenden und bog in diese ab. Als sie wieder rückwärts aus der Malscheidstraße fuhr, beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 73jährigen Pkw-Fahrer, der den Struthweg aus Richtung Wolfsweg kommend befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Quelle: Polizei