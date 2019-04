Veröffentlicht am 9. April 2019 von wwa

WEITEFELD – Verkehrsunfall in Weitefeld – 92jähriger Fußgänger verletzt – Ein 92jähriger Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 08. April, in Weitefeld leicht verletzt. Eine 27jährige parkte mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Als sie rückwärts aus einer Parklücke ausparkte übersah sie den 92jährigen, der hinter ihrem Pkw stand. Der Mann wurde angefahren und kam zu Fall. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankhaus gebracht werden. Quelle: Polizei