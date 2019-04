Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – „Deutschland spielt Tennis“ bei der SG Westerwald in Gebhardshain – Die Tennisabteilung der SG Westerwald beteiligt sich in diesem Jahr wieder am bundesweiten Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“. Bereits in den vergangenen Jahren konnte die SGW-Tennisabteilung bei diesem Start in die Sommersaison immer wieder neue Interessenten für den Tennissport gewinnen.

Die SGW lädt alle, die Interesse am Tennissport haben, zu einem Begrüßungstag am Samstag, 27. April ab 14:30 Uhr auf die Tennisanlage nach Gebhardshain ein. Diese Einladung richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Neben spielerischen Übungen gibt es für Gäste Kaffee, Kuchen und Informationen rund um den Tennissport. Nach Sichtung der Vorkenntnisse erfolgen auf Wunsch nach Terminabsprache zum Schnuppern kostenlose Trainingsmöglichkeiten auf der Tennisanlage. Schläger und Bälle sind vorhanden.

„Tennis ist ein Sport für alle Altersgruppen und jeder kann sich hierbei sein sportliches Limit selbst setzen, ob als schöne Freizeitbeschäftigung oder für Fitness und Geselligkeit oder als ambitionierter Mannschaftssport“ erläutert Abteilungsvorsitzende Tina Oberdries.

Am Aktionstag ist auch ein Schaumatch geplant und Neueinsteigern wird dazu noch angeboten, im Herbst das offizielle Tennissportabzeichen in verschiedenen Stufen erwerben zu können. Eingeladen sind an diesem Tag aber auch alle Jugendspieler, um sich Match-Praxis für die in der darauffolgenden Woche beginnende Sandplatzsaison zu holen. Es stehen vier frisch vorbereitete Plätze zur Verfügung.

Alle Teilnehmer nehmen an einer Verlosung des Deutschen Tennisbundes teil, bei der es viele Preise rund um den Tennissport zu gewinnen gibt.

Informationen gibt es bei Tina Oberdries unter der Rufnummer 02662/8879844, Bianca Weller unter 01711866012 oder bei Ramona Kölzer unter 02747/ 3287. Zur besseren Planung wäre bei Interesse eine Anmeldung erwünscht, aber auch spontane Teilnahme ist möglich. (hekö)