Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

WERKHAUSEN – Jugendblasorchester bereitet sich auf Konzert vor – Aus allen Nähten platzte am Sonntagmorgen der Dorftreff in Werkhausen, als sich die Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters Mehrbachtal zu ihrer Hauptprobe vor dem Frühjahrskonzert 2019 trafen.

Dirigent Manfred Neußer hat mit dem Orchester ein anspruchsvolles Programm für alle Altersklassen zusammengestellt. Zu hören sind neben Stücken moderner symphonischer Blasmusik und traditionellen Liedgutes auch Potpourris mit Stücken von ABBA und Eric Clapton. Das Konzert findet am Samstag,13. April 2019, 20:00 Uhr in der Turnhalle in Weyerbusch statt. (daha) Foto:Verein