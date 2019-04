Veröffentlicht am 9. April 2019 von wwa

ETZBACH – Verkehrsunfall auf der K 59 – Eine Person verletzt – Verursacher flüchtet – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, kam es am Samstagvormittag, den 06. April, gegen 09:50 Uhr auf der K 59, Gemarkung Etzbach. Ein 18 Jahre alter Fahranfänger befuhr mit seinem Pkw die K 59 (Hammer Straße) aus Richtung Etzbach kommend in Fahrtrichtung Hamm (Sieg). In einer Linkskurve kam ihm ein dunkler Pkw mit dem Kennzeichenfragment AK- auf seiner Fahrspur entgegen.

Infolge der Beinahekollision fuhr der 18jährige auf den rechten, unbefestigten Fahrbahnrand, verriss das Lenkrad nach links, sodass er gegen den gegenüberliegenden Bordstein fuhr, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die rechtseitige Schutzplanke. Infolgedessen kippte das Fahrzeug nach links, rutschte mit der linken Fahrzeugseite circa acht Meter über den Asphalt auf die entgegenkommende Fahrspur, prallte wieder gegen den linksseitigen Bordstein und kam auf allen vier Rädern zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 18jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe beläuft sich etwa auf 6.000 Euro. Der vermutliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Nach Aussage des jungen Mannes und weiterer Zeugen sei der Verkehrsunfall möglicherweise von einem Passanten, der mit seinem Hund unterwegs war, beobachtet worden. Insbesondere seine Zeugenaussage, sowie weitere relevanten Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei