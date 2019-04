Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

SCHÜRDT – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 in der Gemarkung Schürdt – alkoholisierter Fußgänger schwer verletzt – Ein 58jähriger befuhr mit seinem PKW die B 256 aus Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Flammersfeld. In der Gemarkung Schürdt tauchte nach dessen Einlassungen plötzlich eine dunkel gekleidete Person auf der Fahrbahn auf. Der PKW-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Der 48jährige alkoholisierte Fußgänger wurde auf die Motorhaube und anschließend die Windschutzscheibe aufgeladen. Er wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung dem Krankenhaus Altenkirchen zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die B 256 war im Bereich der Unfallstelle für circa eine Stunde gesperrt. Quelle: Polizei