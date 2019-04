Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen in der Gemarkung Altenkirchen – Die Polizei Altenkirchen wurde am 31. März von Spaziergängern über eine illegale Entsorgung von Schlachtabfällen im Bereich des Verbindungsweges zwischen Bismarckturm und der Gemarkung Amteroth informiert. Vor Ort wurden mehrere Müllsäcke mit Überresten eines Schafes festgestellt. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-85215 gebeten.