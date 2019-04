Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

HACHENBURG – Sascha Grammel-Live FAST FERTIG! Am Freitag, 3. April 2020 ab 20:00 Uhr in der Rundsporthalle Hachenburg – Vorverkaufsstart am Dienstag, 9. April! – Die Hachenburger Kulturzeit konnte erneut den erfolgreichen Puppenspieler und Bauchredner Sascha Grammel für einen Auftritt in der Rundsporthalle gewinnen. Der Vorverkauf für das Event am Freitag, den 3. April 2020, startet bereits am Dienstag, den 9. April 2019. Fans sollten schnell sein: Das Grammel-Ereignis 2016 war Monate vorher ausverkauft.

Im neuen Programm „FAST FERTIG!“ hat es Saschas beliebte Puppen-Mannschaft auf eine einsame Trauminsel verschlagen. Die Besucher dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen mit Grammels Erfolgs-Dream-Team: alle seine beliebt-bekannten Puppen-Charaktere wie Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co – und Saschas bisher größte Bauchrednerpuppe überhaupt. Das verrückteste und emotionalste Programm des Bambi-Preisträgers!

Tickets über ab Dienstag, 9. April über www.hachenburger-kulturzeit.de. Preiskategorie 1: 42 Euro, ermäßigt: 22,92 Euro, inkl. aller Gebühren. Preiskategorie 2: 37 Euro, ermäßigt: 20,42 Euro, inkl. aller Gebühren. Ermäßigte Tickets für: Schüler, Studenten (Ausweis beim Einlass bereithalten) und Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderung, die ein „B“ in ihrem Behindertenausweis stehen haben, erhalten für die Begleit-Person freien Eintritt, müssen sich aber ein Freiticket bei Eventim geben lassen. Foto: „PANTA Management GmbH“