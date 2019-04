Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

ROMMERSDORF – „Loriot – Der ganz offene Brief“ in der Abtei Rommersdorf – In der Illustrierten Quick erschien von 1957 bis 1961 die Kolumne „Der ganz offene Brief“. Der Autor war ein gewisser Loriot. Er zeichnete wie kaum ein anderer ein ironisches Sittengemälde der Bundesrepublik und machte damit den ersten Schritt vom Illustrator zum Autor. Am Freitag, 28. Juni, 20:15 Uhr, liest der Schauspieler Johann von Bülow im Rahmen der Rommersdorf Festspiele in Neuwied aus den Briefen vor.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de