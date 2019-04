Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/FLAMMERSFELD – Wer wird VG-Chef in der neuen VG Altenkirchen-Flammersfeld? – Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Altenkirchen (FWG) unterstützt parteiunabhängigen Kandidaten Fred Jüngerich. Die Freien Wähler Altenkirchen-Flammersfeld stellten in Oberlahr im Hotel Westerwaldtreff ihr Programm den Wählern vor. Der parteiunabhängige VG Bürgermeisterkandidat Fred Jüngerich folgte der Einladung der FWG und stellte sich den Fragen und der Diskussion mit den Zuhörern. Zu Beginn der Veranstaltung erläuterte die Vorsitzende der FWG Andrea Ackermann Ziele und Zweck der FWG und warum man sie wählen sollte: Die Freien Wähler arbeiten seit den 1960er Jahren erfolgreich an der kommunalen Basis, für eine leistungsfähige und lebenswerte Stadt und Verbandsgemeinde Altenkirchen.

Sind keine Partei, haben keine ideologischen Vorgaben und sind dennoch eine starke politische Kraft auf kommunaler Ebene.

Sind unabhängig, ungebunden, nach ihrem Gewissen handelnd sowie sachlichen und vernünftigen Entscheidungen vor Ort verpflichtet.

Streben keine überörtliche Macht an und sind daher frei von Machterhaltungszwängen.

Sind kompromissbereit und kompromissfähig.

Haben ein Herz für ihre Heimat und sind bereit sich dafür zu engagieren.

Wehren sich gegen den Alleinbestimmungsanspruch der Parteien und gegen Parteiideologien in der Kommunalpolitik.

Sind für die Mitwirkung der Bürger an der Willensbildung auf kommunaler Ebene.

Wehren sich gegen Überreglementierung und Gleichmacherei.

Treten für eine Stärkung der Selbstverwaltung und für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen ein, damit die Belange vor Ort sachgerecht umgesetzt werden können.

FWG: „Selbstbewusst – Zusammen – Wachsen“ Mit diesem Motto sind die Freien Wähler in die Kommunalwahl für den neuen Verbandsgemeinderat in der neuen großen Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gestartet. Wir haben uns vor der Kommunalwahl auf unser kompetentes und ausgeglichenes Kandidatenangebot aus allen Regionen, mit Frauen und Männern, mit jungen und erfahrenen Menschen, konzentriert. Der Wähler wird keiner Fraktion die Verantwortung alleine übergeben. Wir alle haben eine große Verantwortung für einen guten Start und das Gelingen dieser neuen Verbandsgemeinde mit all ihren schwierigen Aufgaben“ so Ackermann.

Franz Weiss, Fraktionsvorsitzender der FWG im VG Rat Altenkirchen: “Unsere Truppe ist voller Tatendrang. Ich denke, wir müssen uns noch stärker engagieren für den ländlichen Raum, um ein gleichwertiges Leben für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region zu erreichen. Die Fusion der beiden Verbandsgemeinden positiv zu begleiten, die medizinische Versorgung, vernünftige, sachliche Diskussionen über die Ausbaubeiträge, liegen uns besonders am Herzen!

Bürgermeisterkandidat Fred Jüngerich berichtete über die vorbereitenden Gespräche, die Zielsetzungen aus der Fusionsvereinbarung und gab einen Ausblick bezüglich der zwangsläufigen anstehenden Veränderungen. Die Hauptthemen waren: Ärztliche Versorgung, Mobilität, Generationen, Fusion mit der VG Flammersfeld, Natur- und Umweltschutz, Kultur, Sport, Freizeit, Ehrenamt, Einzelhandel und Gewerbe unterstützen.

Die anschließende Diskussion verlief sehr sachorientiert. Eine Zuhörerin aus Bürdenbach bedankte sich bei der FWG mit den Worten: „Eine außergewöhnlich informative Veranstaltung. Schade für jeden der nicht teilgenommen hat!“ Zum Abschluss des Abends richtete der 1. Beigeordnete der VG Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski Grußworte an die Anwesenden und bekräftige nochmals die gut verlaufenden Fusionsverhandlungen.

Abschließend war man sich einig: Die Verbandsgemeinde braucht eine vertrauensvolle Basis für einen kraftvollen Start. Hierfür federführend mitverantwortlich ist der VG Bürgermeisterkandidat Fred Jüngerich. Er hat sich in der Vergangenheit als engagierter Kämpfer mit Ideen und Kreativität erwiesen, die Hürden zwischen den politischen Gruppierungen wurden durch sein aktives Einwirken abgebaut. Ein gewichtiger Grund, so sind wir der Auffassung, Fred Jüngerich ist der starke Bürgermeister, den die neue Verbandsgemeinde braucht.

Für uns hat sich schon jetzt gezeigt, dass viele Befindlichkeiten der Vergangenheit über Bord geworfen werden können, weil er tatsächlich für einen Neuanfang steht. Das ist ein enormer Vorteil, weil er unbefangen und neutral einen Neustart auf den Weg bringen wird. Das gilt im Besonderen für das Zusammenführen und das Leiten der Verwaltung. Er zeigt Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit.

Deshalb hat die FWG entschieden, sich frühzeitig vor der Wahl offen zu positionieren und ein klares Ja zum Bürgermeisterkandidaten Fred Jüngerich auszusprechen: „Wir unterstützen Herrn Jüngerich!“

„Es ist Zeit sich zu engagieren“, so Jürgen Kugelmeier, Mitglied im VG Rat AK und Moderator des Abends, „deshalb bitten wir unsere Wählerinnen und Wähler am 26.Mai 2019 auf jeden Fall zur Wahl zu gehen. Ihre Stimme für die FWG wird uns helfen, unsere Ziele hier vor Ort umzusetzen“! Fotos: FWG AK