Veröffentlicht am 6. April 2019 von wwa

HELMENZEN – Bruno Wahl löst Fred Nolden als Vorsitzender des VdK Ortsverbandes Altenkirchen ab – Neuwahlen standen beim Sozialverband VdK Ortsverband Altenkirchen im Brennpunkt des Ortsverbandstages im Westerwälder Hof in Helmenzen. In seiner letzten Amtshandlung als Vorsitzender des VdK Ortsverbandes Altenkirchen eröffnete Fred Nolden mit gemischten Gefühlen die Versammlung und begrüßte neben seinen Vorstandskollegen, Vertrauensleuten und Mitgliedern auch den VdK Kreisvorsitzenden Erhard Lichtenthäler sowie den Kreisgeschäftsführer Thomas Roos. Totenehrung, Annahme der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit folgten bevor Nolden einen kurzen Jahresrückblick mit den wichtigsten Aktionen als Eckpunkte gab. Er teilte mit, dass sowohl er als auch der Kassenverwalter und zweite Vorsitzende Reinhold Müller sowie der Schriftführer für eine erneute Amtszeit in ihren Positionen zur Verfügung ständen. Nach fast und auch mehr als 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit sei es an der Zeit, dass Andere diese Positionen übernehmen. Im Vorfeld habe sich der Vorstand schon um eine Nachfolge gekümmert und die betreffenden Personen im Laufe des Jahres mit eingebunden.

In seinen Grußworten nannte der Kreisvorsitzende Lichtenthäler die Situation der Rentner und Bedürftigen in der Republik alles andere als sozial. Es sei der Bundesrepublik Deutschland nicht würdig wie mit den bedürftigen Menschen umgegangen werde. Der VdK habe es sich verstärkt zum Ziel gesetzt, deutlich und spürbar die Finder in die Wunde zu legen. Es gäbe für den VdK noch viele Löcher zu bohren. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass der VdK stärker denn je Zulauf von neuen Mitgliedern erfahre. Ein deutliches Zeichen, das es im Sozialwesen eine stark Schieflage gebe, die es gelte zu beseitigen.

Nach 18 Jahren gab Reinhold Müller seinen 18ten und auch letzten Kassenbericht ab. Die Ordnungsmäßigkeit der Kasse hatte zuvor Hans Gerd Hasselbach und Luise Mergardt geprüft und für vorbildlich befunden. Nach dem Revisorbericht von Hasselbach folgte die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes.

Zum Versammlungsleiter wurde Roos gewählt, der einleitend ebenso über die soziale Ungerechtigkeit und Hürdenanhäufung bei Ämtern, Behörden und Krankenkassen hinwies. Das zeige sich auch in der stark zunehmenden Inanspruchnahme der Kreisgeschäftsstelle.

Die Wahlen verliefen im Ergebnis durchgehend einstimmig. Vorsitzender wurde Bruno Wahl, stellvertretender Vorsitzender Dietmar Hering, Kassenverwalterin Adelheid Henn, Schriftführerin Renate Wachow, stellvertretende Kassenverwalterin und Schriftführerin Marlies Nolden. Frauenvertreterin Elfriede Hundt. Beisitzer Fred Nolden, Arno Ludwig, Klaus Lauterbach, Wolfgang Fischer, Reinhold Müller und Wolfgang Wachow. Kassenrevisoren Hans-Gerd Hasselbach und Luise Mergardt. Ersatzrevisor ist Julius Thiel.

Eine Überraschung hielten die beiden Vertreter des Kreisverbandes zum Abschluss bereit. Nolden und Müller erhielten in Würdigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten für den VdK die Verdienstplakette des Kreisverbandes Altenkirchen. (rewa) Fotos: R. Wachow