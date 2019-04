Veröffentlicht am 6. April 2019 von wwa

NEUWIED – Neuwied feiert mit der ChocolART 2019 eine Premiere am Rhein – Nach dem Erfolg des Currywurstfestivals wird in der Deichstadt jetzt mit dem Schokoladenmarkt eine neue Erfolgsgeschichte geschrieben. Damit dürfte Neuwied sein Image als „Stadt der Märkte“ noch einmal deutlich festigen. Schon Freitag früh um 10:00 Uhr bummelten die ersten Schokofans an den rund drei Dutzend Ständen mit mehr oder weniger exotischen Schokoladenangeboten vorbei. Ob Schuhe, Handtaschen Scheren, Zangen und Fotoapparate aus Schokolade, es gab viel zu staunen und noch mehr zu probieren.

Zahlreiche internationale Top-Chocolatiers und Manufakturen präsentieren sich auf dem chocolART Schokoladenfestival in Neuwied und zeigen, was aus dem Rohstoff Kakao alles entstehen kann. Schokoladenliebhaber haben hier die Möglichkeit, die Vielfalt an süßen Köstlichkeiten, Pralinen und Edelschokoladen kennenzulernen. Neben Pralinenkursen, kunstvollen Kakaomalereien sind inspirierenden Lesungen sowie außergewöhnliche Schokovorträgen an diesem Wochenende auf dem Luisenplatz im Angebot.

Zehn italienische Chocolatiers bringen das Dolce Vita an Rhein und Wied

Sie kommen aus acht unterschiedlichen Regionen und verführen die Besucher mit einer ungeahnten Vielfalt an Geschmack und Design. Vom 5. bis zum 7. April gibt es also ein Genießerwochende für Schokoladenfans. Neben hunderten von Schokoladenvariation gibt es Sekt, Bier und viele Schokoschnäpse. Ferner kann man bei der Schokoladenmalerei zuschauen und erlebt live, wie Baumkuchen entstehen. Das Eiscafe am Luisenplatz hat sich mit neun verschiedenen Schokoladeneissorten perfekt auf das Festival vorbereitet. Wer seine Schokolade vegan mag findet bei Solvejg Klein aus Wuppertal bestimmt die richtige Sorte. Auch Nick van Heyningen aus Norddeutschland hat exotisches mit und ohne Alkohol im Angebot. Eine ganz besondere Praline gegen Stress kommt aus München. Wer eigentlich der Figur wegen Schokolade meidet, dem sei gesagt, dass Schokolade nicht dick macht. Neben der Tatsache, dass Schokolade knitterfrei macht, wird ihr schon lange nachgesagt, dass sie sogar glücklich macht. (mabe) Fotos: Becker