RAUBACH – Verkehrs- und Verschönerungsverein Raubach e.V. 1906 – Bei Sonnenschein und fast Frühlingshafte Temperaturen trafen sich nicht nur Mitglieder des VVVR, sondern auch die, die Spaß am Wandern hatten, manche brachten auch ihre Hunde mit. Treffpunkt war um 10:30 Uhr in der Dorfmitte in Raubach.

Es ging durch den Ort in Richtung der „Deib“ durch den Wald nach Niederhofen, von dort ging es der Hauptstraße entlang nach Urbach. Um 13:15 Uhr trafen wir in der Gaststätte „Weiherstübchen“ zum essen ein. Sven Panten hatte den Nebenraum für uns etwas Österlich Dekoriert und Hergerichtet, dort warteten schon vier Personen die nicht mitwandern konnten oder zu spät am „Startplatz“ waren. Nach dem essen wurde eine Fahrgemeinschaft gebildet, aber einige wollten auch wieder über Niederhofen nach Raubach zurück wandern!

Der VVVR will einen „Wanderstammtisch“ gründen, alle die Lust am Wandern haben können sich bei der Annelie Baumgärtner unter der Rufnummer 02684 4875. Weitere Termine können sie der Homepage www.vvv-raubach.de entnehmen! Die Ortsbereinigung findet am 13. April statt, treffen um 09:30 Uhr am Denkmal! Man hofft wieder auf viele Helfer aus dem Ort! Bitte Warnweste, Handschuhe mitbringen, wenn möglich auch einen Greifer.

Am 19. Mai wird wieder ein Flohmarkt auf dem Vorplatz des Raiffeisen-Markts in der Schefferstraße in Raubach organisiert! An diesem Tag hat der Markt verkaufsoffen mit tollen Angeboten! Wer was verkaufen möchte kann sich bei Frau Baumgärtner anmelden!