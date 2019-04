Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Kleidersammlung für Bedürftige – Über drei Tonnen ermöglichen Hilfe in Deutschland und Osteuropa – Traditionell sammelten wieder mehrere Kirchengemeinden im Kirchenkreis Altenkirchen in der letzten Woche Kleidung. Mehr als drei Tonnen Textilien und Schuhe spendeten die Menschen aus der Region. Die Deutsche Kleiderstiftung nimmt die Kleiderspenden entgegen und ermöglicht so nationale und internationale Hilfsprojekte.

„Wir danken allen Spenderinnen und Spendern sowie besonders den Helferinnen und Helfern in den Kirchengemeinden“, sagt Ulrich Müller, Geschäftsführender Vorstand der Kleiderstiftung. Ein Teil der Spenden wird an Kleiderkammern und Sozialkaufhäuser in Deutschland geliefert. Darüber hinaus führt die Organisation Hilfstransporte in Krisengebiete und wirtschaftlich schwache Regionen in Osteuropa durch.

Wer die Kleidersammelaktion verpasst hat, muss seine Kleidung und Schuhe nicht bis zur nächsten kirchlichen Sammlung aufbewahren. Die Stiftung bietet die Möglichkeit, im Internet unter www.kleiderstiftung.de kostenlose Versandaufkleber herunterzuladen und damit Pakete mit Kleiderspenden und Schuhen direkt an die Hilfsorganisation zu senden.