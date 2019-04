Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

HACHENBURG – Hachenburg tanzt in den Mai! Vom 27. April bis 1. Mai 2019 wird die Löwenstadt zu Bollywood! Direkt vom Filmset aus Mumbai/Indien kommen Filmstar Gautam Jinwal und die Europäische Meisterin im Charaktertanz Lamira Faro!

Es wird gemeinsam eine Choreographie einstudiert, die als Tanz- und Theaterperformance an einem (noch) geheimen Ort am 1. Mai 2019 gezeigt wird! Das Projekt ist offen für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren. 11:00 Uhr bis 17:00Uhr im Jugendzentrum Hachenburg. Das Ganze kostenfrei!

Anmeldungen ab sofort bis 19. April mit Name und Alter an rinaldo@spiel-b-trieb.de. Bei mehr Anmeldungen als zur Verfügung stehenden Plätze entscheidet das Los. Das Projekt ist ein «Tanz und Theater machen stark»-Projekt des Bundesverband Freie Darstellende Künste. Kooperationspartner sind die Hachenburger KulturZeit, das Institut für Bildung und Beruf sowie das Jugendzentrum Hachenburg und das Jugendzentrum Hamm (Sieg). Für die Teilnahme am Projekt entstehen keine Kosten. Elterninfo unter 02626-2852766.