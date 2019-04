Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Biker-Gottesdienst in Steinebach – Am Sonntag, 14. April, gibt es in Steinebach wieder besonderes Gotteslob nebst Motorradsound: wie in den Frühlingstagen der Vorjahre wird unter Regie der Kirchengemeinde Gebhardshain und des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen ein Biker-Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamem Korso, Austausch und Miteinander bei Essen und Getränken angeboten.

Um 11:00 Uhr beginnt der Gottesdienst in dem stimmigen Umfeld des „Westerwald-Museums“ in Steinebach. Die kirchlichen Veranstalter und die Betreiber des Motorradmuseums sind auch in diesem Jahr wieder die Partner beim Gottesdienst und hoffen, dass auch nun das Wetter so wunderbar mitspielt wie in den Vorjahren.

Nachdem er bereits mehrere Jahre Gottesdienste für die Motorradfahrer der evangelischen Kirche in Gebhardshain angeboten hatte, setzte Gemeindepfarrer Michael Straka gemeinsam mit Jugendreferent Michael Utsch (beide begeisterte Motorradfahrer) im Jubiläumsjahr der Reformation in 2017 erstmals gemeinsam mit dem Ehepaar Weller vom Motorradmuseum auf den neuen Standort des alljährlichen Gottesdienstes in Steinebach und begeisterten damit viele Motorrad-Freunde.

Wie in den beiden Vorjahren wird um 11:00 Uhr der Gottesdienst in und um die Halle des Museums gestartet. Diesmal wirken – neben dem bewährten Team aus Kirchengemeinde Gebhardshain, Jugendreferat und Museum – Pfarrer Joachim Dührkoop /Gemeindedienst für Mission und Ökumene als Prediger und Bläserinnen und Bläser aus verschiedenen Posaunenchören der Region (Leitung: Alfred Stroh/Birnbach) mit. Die Kollekte des Gottesdienstes ist diesmal für Schüler im Partnerkirchenkreis Muku (Kongo) bestimmt. Jugendreferent Michael Utsch hat im Herbst die Partner im Kongo besucht und kann Interessierten beim Motorrad-Gottesdienst auch über seine Reise berichten.

Im Anschluss an den Gottesdienst (im vergangenen Jahr waren mehr als 150 Besucherinnen und Besucher dabei) geht es wieder auf zu einem Motorrad- Korso in einem rund 25-Kilometer-Radius durchs Gebhardshainer Land. Zu „Benzingesprächen“, Essen und Austausch kommen dann die Rundfahrer anschließend wieder ans Westerwald-Museum zurück. Eingeladen zu dem „Open-Air-Gottesdienst“ sind auch alle Nicht-Zweiradfahrer, Parkmöglichkeiten sind ausreichend am Museum vorhanden. (pes) Archivfoto: Evangelischer Kirchenkreis

Foto: Nicht nur, aber ganz besonders für Motorradfahrer ist der Open-AirGottesdienst am Westerwald-Museum in Steinebach am Sonntag, 14. April. Hunderte von Motorradfahrern kamen in den Vorjahren zu Gottesdienst und anschließendem Korso durchs Gebhardshainer Land und „Benzingesprächen“ beisammen.