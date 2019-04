Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

DIERDORF – Ferientag für Kinder – Der Naturpark Rhein-Westerwald bietet in Kooperation mit dem Forstamt Dierdorf am 30. April, einen Ferientag für Kinder an. Unter Leitung von Gerhard Willms (Förster und Waldpädagoge des Forstamtes Dierdorf) und Irmgard Schröer (Geschäftsführerin des Naturparks Rhein-Westerwald) können Kinder einen Tag in der Natur erleben und dabei entdecken, was sich im Frühling in Wald, Wiese und Bach so alles finden lässt.

Treffpunkt ist um 09:00 Uhr am Parkplatz Ochsenalm, 56567 Neuwied-Rodenbach. Voraussichtliches Ende ist um 16:00 Uhr. Für ein gemeinsames Mittagessen wird gesorgt, bitte an festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, ein zweites Frühstück und Getränke sorgen. Anmeldungen bitte direkt beim Naturpark unter der Telefonnummer: 02631-9566036 oder per E-Mail an info@naturpark-rhein-westerwald.de