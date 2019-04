Veröffentlicht am 6. April 2019 von wwa

HORHAUSEN – Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflüchtigen bei der Polizei – Am Donnerstag, dem 04. April, kam es um 13:15 Uhr zu einem Unfall in der Rheinstraße in Horhausen. Ein Lkw fuhr in Richtung Neuwied und beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines, ordnungsgemäß, in der Rheinstraße geparkten Pkw´s. Eine 36jährige Zeugin, die hinter dem Lkw fuhr, beobachtete den Unfall und meldete ihn und die Kennzeichen des Lkw´s sofort der Polizei. Diese konnte den Lkw später in Straßenhaus anhalten. Der Fahrzeugführer des Lkw´s hatte die Berührung des Spiegels nicht mitbekommen. Nur durch das vorbildliche Verhalten der Zeugin konnte diese Unfallflucht somit aufgeklärt werden. Quelle: Polizei