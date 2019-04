Veröffentlicht am 6. April 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aufhebung von Zulassungssperren für Hausärzte im Kreis Altenkirchen – Noch im Januar diesen Jahres war im rheinland-pfälzischen Ärzteblatt zu lesen, dass der Planungsbereich Kreis Altenkirchen von der Kassenärztlichen Vereinigung für Hausärzte mit einer Zulassungssperre wegen Überversorgung belegt ist (Stand November 2018). Dies war wegen der Situation besonders im Raum Betzdorf für niemand nachvollziehbar, so der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Peter Enders. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Rheinland-Pfalz hat nun mit Stand Februar 2019 für den Bereich Altenkirchen festgestellt, dass es keine Überversorgung für die Arztgruppe der Hausärzte gibt!

Enders hält dies für längst überfällig und fordert die Kassenärztliche Vereinigung auf ihren Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung zu leisten. Auffällig ist auch, so der Abgeordnete, dass im Bereich der fachärztlichen Versorgung der Bereich Altenkirchen mit an der Spitze der Unterversorgung in Rheinland-Pfalz steht. Betroffen sind die Fachgruppen Augenheilkunde, Frauenärzte, Hautärzte, HNO-Ärzte und Nervenärzte.

Im Rahmen der Diskussion um den Einsatz von kommunalen Haushaltsmitteln um Hausärzte in die Region zu bekommen schlägt Enders vor, dass die Landesregierung die Kommunen bei solchen Projekten in großem Rahmen flächendeckend unterstützt. Die meisten kommunalen Haushalte können das nicht leisten. Zudem darf im Bereich der ärztlichen Versorgung kein Wettbewerb zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen entstehen. Hinzu kommt, so der Abgeordnete, ist diese Situation über Jahre hinweg entstanden, weil die Landesregierung ihre Aufgaben bei der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, insbesondere bei der Bereitstellung von ausreichenden Studienplätzen massiv vernachlässigt hat und viel zu spät handelte.