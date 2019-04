Veröffentlicht am 6. April 2019 von wwa

LINZ – Käseverkostung beim Freundeskreis Linz/Pornic – Der Freundeskreis Linz-Pornic hatte in der Cafeteria der Seniorenresidenz St. Antonius in Linz eine Verkostung französischer Käsesorten organisiert. 30 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Darunter waren sowohl Mitglieder des Vereins als auch einige andere Linzer, die durch Hinweise in der örtlichen Presse von der Käseverkostung und dem Freundeskreis Linz-Pornic erfahren hatten.

Käse ist bei den Franzosen ein beliebtes Nahrungsmittel, viele landestypische Sorten sind weltweit in den Supermärkten zu finden. Die Franzosen sind mit 24 Kilo Käsekonsum per Einwohner im Jahr an der absoluten Spitze Europas. Frankreich gilt als eines der wichtigsten Käseländer der Welt mit einer riesigen Vielfalt an Käsesorten. Insgesamt gibt es etwa 350 bis 400 verschiedene französische Käsesorten. Von zahlreichen dieser Käse gibt es wiederum mehrere Varianten und Abwandlungen, so dass manche Quellen auch von rund 1.000 Sorten französischen Käses sprechen.

Da erscheinen die rund 20 Käsesorten, die auf der Käseverkostung des Vereins zum Probieren angeboten wurden, auf den ersten Blick nur eine sehr kleine Auswahl zu sein. Aber nicht zu Unrecht sagt man, Käse schließt den Magen und die Teilnehmenden mussten bald feststellen, dass es fast nicht zu schaffen ist, so viele Käsesorten an einem Abend durchzuprobieren, selbst wenn man das Abendbrot ausgelassen hatte. Zumal die ausgesuchten exzellenten Käsesorten in bester Kombination verzehrt wurden: Mit wunderbarem frischen Baguette und einem ausgewählten französischen Rotwein erlebten die Teilnehmenden eine wahre Geschmacksexplosion. Angeregt von einer Expertin auf dem Gebiet französischer Käsesorten, die auch für die Auswahl der Köstlichkeiten verantwortlich war, konnten die Teilnehmenden bewusst die unterschiedlichen Aromen entdecken, angefangen von milden Sorten wie einem Trappistenkäse über mildwürzige Sorten wie dem Livarot bis zu kräftig-würzigen Ziegenkäsevarianten. Den Höhepunkt, den man sich bis zum Schluss aufbewahren sollte, bildete der Epoisse de Bourgogne, der Lieblingskäse von Napoleon. Der Korse hatte Geschmack in Sachen Käse – der sehr würzige und fließige Käse zählt heute zur Crème de la Crème der kräftigen Käse. Vom strengen, fast schon stechenden Geruch durfte man sich nicht abschrecken lassen. Oft verbergen sich gerade hinter Käsesorten, die eine echte Herausforderung für die Nase bedeuten, ganz besondere Gaumengenüsse.

Eine weitere interessante Erfahrung war der sogenannte Mimolette, auch Boule de Lille genannt. Die Rinde ist bei jungem Käse relativ glatt, mit fortschreitendem Alter wird sie dicker und ähnelt dann einer mit Kratern übersäten Mondlandschaft. In den Kratern siedeln Milben, denen der Käse seine löchrige Oberfläche verdankt. Wer sich davon nicht abschrecken ließ, konnte sich an einem angenehm mild-nussigen bis kräftig-würzigen Geschmack erfreuen. Übrigens war auch dieser „Milbenkäse“ der Lieblingskäse eines berühmten französischen Staatsmannes, nämlich von Charles de Gaulle. Von ihm stammt auch das Zitat „Es ist schwer, ein Volk zu regieren, das 246 Sorten Käse hat“ (damals waren es offensichtlich noch weniger als heute).

Alle Teilnehmenden, die sich in der angenehmen Atmosphäre auf das gastronomische Abenteuer der französischen Käseverkostung eingelassen hatten, waren zum Ende sehr zufrieden und satt und ließen im Anschluss den Abend in geselliger Runde bei dem einen oder anderen Gläschen Rotwein und bei französischen Chansons ausklingen.

Der Freundeskreis engagiert sich seit über 25 Jahren im Rahmen der Städtepartnerschaft der Stadt Linz am Rhein mit der französischen Stadt Pornic für Austausch und Völkerverständigung. Persönliche Beziehungen, Gastfreundschaft, gemeinsame Reisen und Ausflüge sowie Veranstaltungen wie die Käseverkostung, Weinproben oder Boule spielen am Rhein gehören zu den Aktivitäten des Vereins. Darüber hinaus gibt es einen sich regelmäßig treffenden französischen Konversationskreis, einen französischen Kochkreis sowie eine französischen Filmkreis. Bei Interesse an den Aktivitäten des Freundeskreises Linz-Pornic e.v. können die Leserinnen und Leser sich gerne per E-Mail unter vorstand@linz-pornic.eu informieren.