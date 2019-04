Veröffentlicht am 5. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPD stellt Liste für die Stadt auf – In der jüngsten Versammlung stellten die SPD Mitglieder in der Stadt Altenkirchen ihre Liste zur Stadtratswahl am 26.Mai 2019 auf. Der Kandidat zum Stadtbürgermeister, Matthias Gibhardt führt die Liste an, auf der es viele neue Gesichter gibt.

„Eine gute Mischung von Jung und Alt“, finden Anka Seelbach, Vorsitzende des SPD Ortsvereins Altenkirchen-Weyerbusch und Daniela Hillmer-Spahr, Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Rüdiger Trepper, Beigeordneter in der Stadt bestätigt, dass sich auf der Liste ein guter Querschnitt der Bevölkerung Altenkirchens befindet.

Es kandidieren: Matthias Gibhardt, 2. Daniela Hillmer-Spahr, 3. Rüdiger Trepper, 4. Gabriele Sauer, 5. Hans-Joachim Schörfke, 6. Tanja Iserlohe, 7. Detlef Vollborth, 8. Heike Janßen, 9. Jens Gibhardt, 10. Sandra Hahn. 11. Nils Schneider, 12. Nina Dorkowski, 13. Sascha Heitkämper, 14. Monika Janneck, 15. Axel Karger, 16. Thorsten Roland, 17. Heijo Höfer, 18. Ellen Creutzburg, 19. Sergej Buchholz, 20. Irmgard Deutsch-Höfer, 21. Christoph Wettengel, 22. Michael Fiedler. Foto: SPD AK