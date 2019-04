Veröffentlicht am 5. April 2019 von wwa

PRACHT – AWB verteilt Schutzhandschuhe und Trinkflasche an Kinder und Jugendliche – Bevor die Flursäuberungsaktion in der Gemarkung Pracht gestartet wurde, überreichte Melanie Henn vom Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Altenkirchen an die teilnehmenden Kinder und Jugendliche hochwertige Schutzhandschuhe und eine Trinkflasche. Frau Henn wies nochmals auf die Wichtigkeit solch einer Umweltaktion hin und freute sich, dass elf Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Pracht sich dem Umwelttag angeschlossen haben. Bevor es in den Wald ging konnten die Kinder ihre Trinkflasche auffüllen. Ortsbürgermeister Udo Seidler bedankte sich bei Frau Henn für diese gelungene Überraschung, soll sie doch unsere jüngsten Mitbürger motivieren stets die Umwelt sauber zu halten. (udse) Foto: OG Pracht