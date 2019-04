Veröffentlicht am 5. April 2019 von wwa

BETZDORF – 35jähriger Mann bei Hilfeleistung verletzt – Einer 25jährigen Autofahrerin platzte auf der Landestraße 288, kurz vor der Abfahrt Dauersberg ein Reifen. Ein 35jähriger Mann kam der havarierten Frau zur Hilfe und versuchte den Reifen in der Steigungsstrecke zu wechseln. Plötzlich rutschte der Wagenheber ab, so dass eine Hand des Mannes zwischen Radlauf und Reifen eingeklemmt wurde. Mehrere Verkehrsteilnehmer hoben den Pkw an und befreiten den Helfer. Dieser wurde mit Verdacht auf Fraktur der Hand in ein Krankenhaus gebracht. Die Halterin des Pkw veranlasste dann die Bergung des Pkw durch einen Abschleppdienst. Quelle: Polizei