Veröffentlicht am 5. April 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – 73jähriger Unfallverursacher ruft die Polizei – Ein 73jähriger Unfallverursacher verhielt sich nachdem er am Donnerstagvormittag, 04. April, in der Konrad-Adenauer-Straße einen Verkehrsunfall verursacht hatte völlig richtig. Er hatte mit seinem Fahrzeug die Konrad-Adenauer-Straße befahren und mit seinem Außenspiegel einen geparkten Pkw gestreift. Über eine halbe Stunde wartete er vergeblich an den Unfallstelle auf den Eigentümer des beschädigten Fahrzeuges. Um seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen rief er schließlich die Polizei. Der Polizeibezirksdienst in Niederfischbach nahm den Verkehrsunfall auf und verwarnte den Unfallverursacher lediglich mündlich. Quelle: Polizei