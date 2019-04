NEUWIED – Vollbrand eines Dachgeschosses von einem Mehrfamilienhaus

Veröffentlicht am 5. April 2019 von wwa

NEUWIED – Vollbrand eines Dachgeschosses von Mehrfamilienhaus in der Neuwieder Innenstadt – Am Freitagmorgen, 05. April, um 00:34 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße, dass die Dachgeschosswohnung des Hauses in Brand stände. Sie half ihrer darin wohnhaften 66jährigen Nachbarin noch, die Wohnung zu verlassen, ehe die Wohnung trotz der Löscharbeiten der Feuerwehren Neuwied und Neuwied-Engers innerhalb kurzer Zeit vollständig ausbrannte.

Ein Übergreifen auf die Nachbargebäude konnte von den insgesamt 43 vor Ort befindlichen Angehörigen der Feuerwehren verhindert werden. Die Bewohnerin der Dachgeschosswohnung erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, ihre fürsorgliche Nachbarin zog sich eine Schnittwunde an der Hand zu. Bei den Löscharbeiten wurde zudem ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die beiden anderen Wohneinheiten im Haus wurden durch die Löschflüssigkeiten stark in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeit nicht bewohnbar. Die Gesamtschadenshöhe am Gebäude ist, so die Polizei, derzeit noch nicht abschätzbar, ebenso können zur Brandursache noch keine Angaben gemacht werden. Quelle: Polizei