Veröffentlicht am 7. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ärztliche Versorgung – was kommt auf uns zu? MdL Dr. Peter Enders spricht bei der Senioren-Union – Die Senioren-Union im Landkreis Altenkirchen lädt zu einem offenen Politischen Frühstück mit dem Landtagsabgeordneten und Landratskandidaten MdL Dr. Peter Enders für Dienstag, 9. April, ab 10:00 Uhr ins Cafe Hehl (Wiedstraße 2/Ecke Kölnerstraße) in Altenkirchen sehr herzlich ein. Dr. Enders, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Landtags in Mainz, spricht zum Thema: “Ärztliche Versorgung – was kommt auf uns zu?”. Fragen zur Gesundheits- und Pflegereform stehen genauso auf der Tagesordnung wir die ärztliche Versorgung im Landkreis Altenkirchen. Die Senioren-Union freut sich auf eine interessante Veranstaltung und lädt alle Interessierten dazu sehr herzlich ein.