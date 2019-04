Veröffentlicht am 7. April 2019 von wwa

NEUWIED – Grabpaten bringen Alten Friedhof auf Vordermann – Er ist ein bereits in mehreren Büchern beschriebenes historisches Kleinod in der Innenstadt – der Alte Friedhof. Doch dieses Kleinod bedarf der regelmäßigen Pflege. Um die kümmern sich die sogenannten Grabpaten. Diese Ehrenamtlichen richten während des ganzen Jahres von ihnen speziell ausgewählte Gräber her, doch zweimal im Jahr kommen sie zusammen, um das gesamte Areal auf Vordermann zu bringen. Mit Scheren, Besen und Arbeitshandschuhen ausgestattet machten sich unter Anleitung der beiden Friedhofsführer Hans-Joachim Feix und

K. D. Boden rund zwei Dutzend Grabpaten an die Arbeit und befreiten Gräber und Einfassungen von Laub und Bewuchs – und freuten sich, dass der Nachwuchs der Ehrengarde, der mittlerweile auch eine Grabpatenschaft übernommen hat, sie noch mit Kaffee und Kuchen versorgte. Ganz nach dem Motto: Ehrenamtliche unterstützen Ehrenamtliche.