Veröffentlicht am 8. April 2019 von wwa

BÜRDENBACH – Sitzung des Ortsgemeinderates Bürdenbach –

Am Dienstag, dem 16. April, findet ab 19:00 Uhr in der „Grillhütte“ in Bürdenbach eine nichtöffentliche und öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung: 19:00 Uhr

Stellungnahme zu einem Bauantrag.

Öffentliche Sitzung: 19:15 Uhr

Information über die nichtöffentliche Sitzung; Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnanlage Bürdenbach“; a) Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §13a i.V.m. § 13 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen, b) Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13a i.V.m. § 13 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen; Abschluss Durchführungsvertrag; Beratung und Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Wohnanlage Bürdenbach“ als Satzung; 6. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2019; Verschiedenes

Rosi Puderbach Ortsbürgermeisterin