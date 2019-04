Veröffentlicht am 6. April 2019 von wwa

NEUWIED – Landrat besucht Familienunternehmen – Auf Überholspur für den Servicegedanken – Bereits seit 1975 ist das Autohaus Röser kompetenter Ansprechpartner im Westerwald für die Marke Mazda. Autokauf ist Vertrauenssache – das ist die Unternehmensphilosophie, die durch zahlreiche Serviceangebote aus Autokäufern Stammkunden werden lässt. Landrat Achim Hallerbach und Harald Schmillen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Kreises, besuchten das Autohaus und informierten sich bei den beiden Geschäftsführern Michael und Rudolf Röser über das Familienunternehmen aus Großmaischeid.

Vertrauen und Kundenzufriedenheit sind die zentralen Unternehmenswerte, die jeden Tag aufs Neue durch das gesamte Team des Autohauses umgesetzt und gelebt werden. Seit mehr als 40 Jahren betreibt die Familie Röser den Autohandel mit angeschlossener Werkstatt und gehört zu den führenden Mazda-Vertragspartnern im nördlichen Rheinland-Pfalz. Rudolf Röser ist nicht nur der Seniorchef, sondern auch Vorsitzender Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald. Eine bedeutsame Position für den gelernten KfZ-Mechanikermeister, gehört sie doch zu den großen Kreishandwerkerschaften Deutschlands. Über 7.800 Betriebe waren 2016 in der Handwerksrolle oder das Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe eingetragen. Zurzeit führt die Kreishandwerkerschaft die Geschäfte von 26 Innungen. Er betont im Gespräch mit dem Landrat die Wichtigkeit des Breitbandausbau in den Gewerbegebieten und die gute Anbindung über Verkehrswege. „Nicht nur deutlich bessere Straßen, sondern auch der Ausbau der Datenautobahnen ist für den ländlichen Raum zukunftsentscheidend,“ sind sich Rudolf Röser und Landrat Achim Hallerbach einig.

Eine gute Ausbildung ist die Basis für jeden handwerklichen Erfolg und daher auch für Kreishandwerksmeister Rudolf Röser ein wichtiger Bestandteil in seinem eigenen Unternehmen. „Wir haben glücklicherweise sehr motivierte und gut geschulte Mitarbeiter in der Werkstatt und im Teile- und Zubehörverkauf“, berichtet er, „damit sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind, bilden wir sie kontinuierlich weiter und lassen uns von Mazda zertifizieren.“ Auf diese Weise gewährleistet das Autohaus Röser, dass sich die Fahrzeuge der Kunden stets in den besten Händen befinden.

Ein breites Serviceangebot komplettiert Autohandel und Qualitätswerkstatt. Regelmäßige Wartung ist die wichtigste Voraussetzung für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs. Die Mobilitätsgarantie sichert aber im Falle eines Falles schnelle Hilfe vor Ort zu. Pannenhilfe, Abschleppen, Weiterfahrt, Übernachtung oder Abholung, schnelle Ersatzteile-Beschaffung und ggf. kostenlose Fahrzeugrückholung sind Bestandteile, die dem Kunden ein gutes Gefühl von Sicherheit zusichern. Auch mit dem Angebot des Transport Zubehörs haben Rösers Kundenbedürfnisse im Blick. Für Transporte oder Urlaubsfahrten können Lastenträger, Fahrradträger, Dachboxen und Heckfahrradträger angemietet werden.

Für Landrat Achim Hallerbach ist heutzutage der Servicegedanke ein existenzieller Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. „Gerade im Kfz-Handel und Werkstattbetrieb bieten sich für kreative Betriebe jede Menge angenehmer wie innovativer Serviceangebote, die bei Kunden überaus positiv aufgenommen werden“, ist sich der Kreischef sicher und führt weiter aus: „Wer sich hier gut aufstellt, hat einen echten Wettbewerbsvorteil am Markt und besitzt neben Qualitätsversprechen und handwerklichem Können die besten Werkzeuge für eine erfolgreiche Kundenbindung.“

Foto: Einen soliden Mittelstand mit familiengeführten Unternehmen, bildet die Grundlage für eine stabile Wirtschaft im Landkreis Neuwied. Landrat Achim Hallerbach (links) und Harald Schmillen (rechts) im Gespräch über die regionalen Herausforderungen mit Kreishandwerksmeister Rudolf Röser (2.v.l.) und Michael Röser (2.v.r.), beide Geschäftsführer vom Autohaus Röser in Großmaischeid.