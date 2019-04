Veröffentlicht am 5. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wie ticken Jugendliche? 1. Fachtag für politische Jugendbildung der beiden Altenkirchen und Flammersfeld – Der „1. Fachtag für politische Jugendbildung“ der beiden Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld fand am Samstag, 30. März, in den Räumen des KOMPA (Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen) statt. Kommunalpolitiker und Interessierte aus verschiedenen Gruppierungen konnten an diesem Fachtag der Frage „Wie ticken Jugendliche?“ und „Wie kann Interesse bei Jugendlichen an Kommunalpolitik geweckt werden?“ nachgehen.

Nach der Begrüßung durch, Matthias Gibhardt, Leiter des KOMPA, der auch kurz auf die Arbeit des

KOMPA einging, eröffneten Bürgermeister Fred Jüngerich und der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski die Veranstaltung. Waltraud Franzen erläuterte Aufgabenbereich und Jahresplanung der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Flammersfeld, die u.a. Projekte mit Jugendlichen und Ferienprogramme gestaltet, bevor Meike-Mirjam Drey, Dozentin für vernetzte Jugendbildung der Landjugendakademie Altenkirchen, im Anschluss über die Ergebnisse der Jugendbefragung „Wie ticken Jugendliche? – Jugendwelten 2018“ des SINUS-Instituts referierte.

Mit Axel Karger, Medienpädagoge und Leiter des Kreismedienzentrums Altenkirchen, und Wiebke Herbeck, Mitarbeiterin des KOMPA, bot sich sodann die Gelegenheit zur Teilnahme an kleineren Workshops. Herbeck bot mit Ihrem Workshop „Politische Bildung – Kinder- und Jugendarbeit“ die Möglichkeit, Fördermöglichkeiten kennenzulernen. „Medien. Bildung. Kompetenz. Die neue Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld auf dem Weg“ war der Titel des Workshops von Axel Karger, in dem die Teilnehmer selbst aktiv an Tablets Videos erstellen und Befragungen durchführen konnten. Ein abschließender Vortrag von Karger rundete den Fachtag inhaltlich ab.

Alle Beteiligten waren sich aus dem neu gewonnenen Wissen heraus einig, dass der Fachtag einen gelungenen Startschuss darstellte, damit künftig die Gewinnung junger Menschen für die Kommunalpolitik durch weitere Aktionen und Veranstaltungen stattfinden kann. Hieran soll gemeinsam gearbeitet werden.

„Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Zu erkennen, was junge Menschen möchten und wie wir die Jugend „abholen“ können, wurde uns heute sehr verständlich präsentiert. Die Kooperation mit regionalen Fachexperten war gelungen und äußerst interessant. Ich freue mich auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren“ so Bürgermeister Fred Jüngerich zum Abschluss des Tages. Der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski hob hervor, dass ihm im Verlauf des Fachtags nochmal bewusst gemacht wurde, dass nur durch den Dialog mit jungen Menschen auf Augenhöhe Projekte erfolgreich gelingen können. „Dieser abwechslungsreiche Fachtag hat mir sehr gut gefallen. Ein herzliches Dankeschön.“