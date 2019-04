Veröffentlicht am 4. April 2019 von wwa

MARENBACH – Hohe Beteiligung am Amateurpokalschiessen verzeichnet der Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach – Zwei Tage wetteiferten 270 Teilnehmer in 54 Mannschaften und als Einzelschützen um die Pokale. Geschossen wurde ausschließlich mit dem Luftgewehr. Zudem gab es noch die Möglichkeit sich am Kleinkaliberschießen zu beteiligen. An ihm beteiligten sich 40 Personen. Das Kleinkaliber Teilerschießen gewann Diana Thiel. Im Amateurpokal Einzelwertung weiblich gewann Diana Thiel vor Natalie Rode und Kerstin Rauhaus. Die Einzelwertung männlich gewann Roy Droese vor Egon Bergmann und Dirk Hassel. Die Teilerwertung Luftgewehr männlich gewann Jochen Schüler vor Christian Paul und Roy Droese. Die Teilerwertung Luftgewehr weiblich gewann Diana Thiel vor Natalie Rode und Johanna Schrön. Den Pokal der Mannschaftswertung sicherte sich die Mannschaft Landhaus Im Grunde mit Egon Bergmann, Mario Bergmann, Martin Gretsch und Dirk Marenbach. Platz zwei belegte die Landjugend mit Sven Thiel, Marcel Walterschen, Andreas Scherf, Kerstin Rauhaus und Nati Lutz. Platz drei ging an Breitscheid mit den Personen Grigorij, Andre Janzen, Jakob Janzen, Alexander Janzen und Dietrich Janzen. (wwa) Fotos: R. Wachow