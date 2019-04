Veröffentlicht am 4. April 2019 von wwa

BETZDORF – Diebstahl von Metallgegenständen, Schrottsammler vermehrt unterwegs – In den letzten Tagen und Wochen kommt es wieder vermehrt zu Diebstählen durch sogenannte illegale Schrottsammler im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf. Auf der Suche nach Altmetall betreten die Sammler die Grundstücke der Geschädigten und nehmen Gegenstände, die vermeintlich zur Entsorgung bereit gelegt wurden, weg. Oft gegen den Willen der Eigentümer. So wurde am Mittwochmittag von einem Grundstück in Friesenhagen, Mühlenhof, zwei alte Waschmaschinen entwendet. Die Täter waren mit einem Sprinter unterwegs, von dem die bekannte Erkennungsmelodie abgespielt wurde. Das Kennzeichen konnten von Zeugen mitgeteilt werden und die Ermittlungen dauern an.

Zur gleichen Zeit schlugen Schrottsammler auch in Emmerzhausen zu. Von einem Grundstück in der Wiesenstraße wurde eine Aluminiumleiter entwendet. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Diebstahl bemerkt und sich das Kennzeichen aufgeschrieben. Auch hier dauern die Ermittlungen an. Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Diebstahl im Betzdorfer Drosselweg. Schrottsammler wollten eine für die kommunale Entsorgung bereitgestellte Spülmaschine mitnehmen. Die Eigentümer verweigerten die Mitnahmen. Die Schrottsammler kamen später wieder und entwendeten die Spülmaschine. Hier ist nur teilweise das Kennzeichen bekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät, keine wertvollen Metallgegenstände auf den Grundstücken liegen zu lassen. Illegale Schrottsammlungen sollten der Polizei gemeldet werden. Im Idealfall wird bei der Meldung ein vollständiges Kennzeichen mitgeteilt. Wird ein illegaler Schrottsammler angetroffen bleibt dies regelmäßig nicht ohne Folgen. Der illegal gesammelte Schrott wird sichergestellt. Wird der Schrottsammler mehrfach mit seinem Fahrzeug festgestellt, kann auch das Fahrzeug eingezogen und verwertet werden. Quelle: Polizei