Veröffentlicht am 3. April 2019 von wwa

OBERERBACH – Figurentheater von Petra Schuff mit „Der kleine Prinz“ zu Gast in Obererbach – „Der kleine Prinz“ frei nach Antoine de Saint-Exupéry wird durch das Figurentheater von Petra Schuff am Samstag, 06. April, im Bürgerhaus Obererbach, Am Weiher 1, in Obererbach, zum Leben erweckt. Für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahre empfohlen. Karten an der Tageskasse ab 17:00 Uhr (2,50 Euro/ 0,50 Euro), Beginn ist um 18:00 Uhr.