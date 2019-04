Veröffentlicht am 2. April 2019 von wwa

NEUWIED – Wahlkampfauftakt mit der CDU Neuwied – Christdemokraten laden am 6. April in das Wirtshaus „Deichblick“ am Pegelturm – Die CDU Neuwied startet in die heiße Phase des Wahlkampfes. Am 26. Mai 2019 sind die Bürgerinnen und Bürger zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen. „Die Christdemokraten aus Neuwied treten mit starken Themen und Typen zur Wahl an“, kündigt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Jan Petry an. Der Abend startet am Samstag, 6. April, ab 19:00 Uhr im Wirtshaus „Deichblick“ am Pegelturm (Rheinstraße 52, 56564 Neuwied).

Neben der erstklassigen Bewirtung durch das Team des „Deichblicks“ wird es auch musikalische Begleitung geben, denn „es soll ein motivierender Abend werden, zu dem alle Freunde und Bekannte herzlich willkommen sind“, so der Fraktionsvorsitzende Martin Hahn. Neben der Geselligkeit mit interessanten Gesprächen werden die offizielle Werbelinie und die zentralen Themen für die Kommunalwahl 2019 vorgestellt: „Einig und stark. Aufwärts mit unserer Stadt.“