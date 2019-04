Veröffentlicht am 2. April 2019 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Jahreshauptversammlung des FC Kroppacher-Schweiz Bruchertseifen – Bei der Jahreshauptversammlung des FC Kroppacher-Schweiz Bruchertseifen wurde Jochen Koschinski einstimmig zum Vorsitzenden für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. Bei den anstehenden Wahlen wurden neben Koschinski der 2. Kassierer Jens Krause und der 1. Schriftführer Benedikt Walkenbach in ihren Ämtern bestätigt. Oliver Rohrbach musste aus beruflichen Gründen das Amt des Geschäftsführers aufgeben. Diese übernimmt ab sofort Peter Dörnach, der den Verein bereits zuvor als Mitglied tatkräftig bei Veranstaltungen und im Vereinsalltag unterstützt hat.

Zu Beginn der Sitzung berichtete Jochen Koschinski in seinem Rückblick den Vereinsmitgliedern vom abgelaufenen Sportjahr. Der zweite Vorsitzende Sascha Koschinski verlas stellvertretend für Oliver Rohrbach den Geschäftsbericht mit den zahlreichen im Jahr 2018 durchgeführten Veranstaltungen. Bei der anschließenden Ehrung wurden Dietrich Thielmann, Mike Koschinski und Matthias Häußler (15 Jahre Vereinsmitgliedschaft) sowie Christoph Friedrich, Olaf Friedrich und Michaela Müller (20 Jahre Vereinsmitgliedschaft) und Holger Gerhards, Werner Häußler, Frank Thiel und Andrea Walkenbach. (25 Jahre Vereinsmitgliedschaft) für ihre Treue zum Verein geehrt. Als weiterer Tagesordnungspunkt stand eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge an. Nach einer kurzen Diskussion beschloss die Versammlung einstimmig den seit 2007 nicht mehr angepassten Betrag ab dem Jahr 2020 von 5,00 auf 6,00 Euro im Monat zu erhöhen. Nach der Sitzung lud der Förderverein die anwesenden Mitglieder noch zu einem kleinen Imbiss und Umtrunk ein.

Foto: Der Vorsitzende Jochen Koschinski (r.) mit dem neuen Geschäftsführer Peter Dörnach (4.v.r.) und geehrten Mitgliedern.