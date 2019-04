Veröffentlicht am 2. April 2019 von wwa

RENNEROD – Schwerer Verkehrsunfall auf der B255 – Zwei Personen schwer verletzt – Am Dienstagmorgen, 02. April, kam es gegen 07:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B255 zwischen Rennerod und Rehe. Ein 60jähriger PKW Fahrer geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er streifte zunächst einen ihm entgegenkommenden PKW, bevor er frontal in ein weiteres Fahrzeug prallte. Diese beiden Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, die jeweiligen Fahrer wurden schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Das dritte, nur gestreifte Fahrzeug wurde leicht beschädigt und der Fahrer auch nur leicht verletzt. Die Fahrbahn zwischen Rennerod und Rehe blieb insgesamt vier Stunden lang gesperrt. Quelle: Polizei