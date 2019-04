REGION – Katastrophenschutzübung am Samstag, 06. April, im nördlichen Rheinland-Pfalz

Veröffentlicht am 2. April 2019 von wwa

REGION – Katastrophenschutzübung im nördlichen Rheinland-Pfalz – Die vergangenen Jahre haben mit verschiedensten Ereignissen gezeigt, dass die gegenseitige überörtliche Hilfe, auch über Kreis- und Landesgrenzen sowie zeitlich gesehen über mehrere Tage hinweg, immer wichtiger wird. Um dafür besser vorbereitet zu sein, haben aus Eigeninitiative und im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Westerwald, Rhein-Lahn, Rhein-Hunsrück und die Stadt Koblenz entsprechende Einheiten aufgestellt.

Am Samstag, 6. April, findet daher im Norden des Landes eine Katastrophenschutzübung statt. Hierbei testen die Landkreise die Alarmierungs- und Kommunikationswege sowie das Verlegen der Einheiten. Vormittags bis in den frühen Nachmittag hinein kann es in allen beteiligten Landkreisen durch die als Verbände fahrenden Fahrzeuge zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Der Schwerpunkt der Übung liegt in den Landkreisen Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Westerwald, Rhein-Hunsrück und der Stadt Koblenz. Die Verkehrsteilnehmer werden um entsprechende Vorsicht und Verständnis gebeten.