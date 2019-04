Veröffentlicht am 7. April 2019 von wwa

St. KATHARINEN – AKK kommt in den Kreis Neuwied – Vorsitzende der CDU Deutschlands am 13. April zum Frühlingsdialog in St. Katharinen – Kreisvorsitzender Erwin Rüddel, MdB freut sich über den Besuch der Vorsitzenden der CDU Deutschlands Annegret Kamp-Karrenbauer. „Unsere Parteivorsitzende kommt zur Wahlkampfunterstützung in den Kreis Neuwied und wird nochmals für Rückenwind sorgen“, erklärt Rüddel. Mit dabei sein wird auch der Europakandidat Ralf Seekatz, MdL.

Der Frühlingsdialog mit der Parteivorsitzenden findet am Samstag, 13. April 2019, ab 12:30 Uhr, im Bürgerhaus St. Katharinen (Linzer Straße 74) statt. Eingeladen zu der öffentlichen Veranstaltung sind alle interessierten Gäste. Für die musikalische Einstimmung wird das „Tambour-Corps Notscheid“ sorgen. Foto: CDU/Laurence Chaperon

Foto: Annegret Kamp-Karrenbauer kommt am 13. April zum Frühlingsdialo