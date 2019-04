Veröffentlicht am 7. April 2019 von wwa

LINZ – „Nur ein Spaziergang in den Jahreszeiten“ – Unter diesem Titel fand in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein ein Bildervortrag von Heinz Kraus statt. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Linz geplant. Heinz Kraus überraschte die Bewohner, Gäste und Angehörige nicht nur mit seinen ausdruckstarken Fotos, die natürlich wie der Titel schon verriet in der freien Natur fotografiert wurden, sondern er schreibt auch wunderschöne Gedichte, die seine Ehefrau Annemie Kraus, zwischen den Jahreszeiten von vorlas. Die Bewohner freuen sich nun schon darauf Heinz und Annemie Kraus in diesem Jahr nochmals in der Einrichtung begrüßen zu dürfen.

Foto: Heinz und Annemie Kraus mit Klaus Krumscheid vom Seniorenbeirat der VG Linz und Bewohner der Senioren-Residenz Sankt Antonius.