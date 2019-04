Veröffentlicht am 2. April 2019 von wwa

NEUWIED – Vor 70 Jahren wurde Heinz Schwarz Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Neuwied – Staatsminister a.D. und heutiger Ehrenvorsitzender des Bezirksverbandes blickte mit politischen Freunden auf 70 Jahre Parteigeschichte zurück – Am 1. April 1949 trat Staatsminister a.D. Heinz Schwarz seine Tätigkeit als Kreisgeschäftsführers des CDU-Kreisverbandes Neuwied an. Mit gerade einmal 20 Jahren übernahm der gebürtige Leubsdorfer Verantwortung für die noch junge Partei und beteiligte sich damit aktiv am Aufbau der Christlich Demokratischen Union.

In gemütlicher Runde kam der 90jährige Heinz Schwarz auf den Tag genau 70 Jahre später zu einem kleinen Empfang zusammen. „Man muss die Feste und Jubiläen feiern“, erklärte Schwarz frei heraus und „es ist in der Tat etwas Besonderes, wenn man nach 70 Jahren noch gerne an seine erste hauptamtliche Stelle in der CDU zurückdenkt“, sagte Kreisvorsitzender Erwin Rüddel, MdB, der ebenso wie Landtagsabgeordnete Ellen Demuth, Mitglieder des Kreisvorstandes sowie langjährige Weggefährten der Einladung von Heinz Schwarz gefolgt waren. Erwin Rüddel dankte in diesem Rahmen für die langjährige und engagierte Treue zur CDU.

Nach seiner aktiven Zeit im Büro der Kreisgeschäftsstelle sollten viele politische Stationen für das Gründungsmitglied der CDU Deutschland folgen: Verbandsbürgermeister, Landtagsabgeordneter, Minister und Bundestagsabgeordneter. Schwarz trägt zu Recht den Titel politisches Urgestein und seine Parteifreunde treffen sich immer gerne mit ihm, denn die Reise in die Vergangenheit der Parteigeschichte begeistert ebenso wie der bis heute messerscharfe analytische Blick auf das aktuelle politische Geschehen.

Foto: Heinz Schwarz (Mitte) blickte zusammen mit politischen Freunden auf sein erstes politisches Amt in der CDU vor 70 Jahren zurück.