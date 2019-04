Veröffentlicht am 2. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Andencrossing – DIA Reiseabenteuer mit Petra Decker – Am Freitag, 12. April, ab 20:00 Uhr, berichtet Petra Decker im Haus Felsenkeller in Altenkirchen, von ihrer Radtour über die zwei höchsten Andenpässe Nordargentiniens und Nordchiles. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Diese Strecke von 500 Kilometer stellte bei ihrer Tour nur die erste Herausforderung dar, wobei mitgeführtes Wasser und Proviant die einzige Versorgung waren. Es ging in diesem Bergmassiv bis auf eine Höhe von 4.730 Meter, doch Flora und Fauna dieser Landschaft waren Lohn genug.

Von Copiapo führte die Reise mit einem Begleiter durch die Atacama, nebst Abstechern zu den Tatio Geysieren und der Ausgrabungsstätte Pukara de Quitor, und dem Valle de la Luna, bevor es wieder über die Anden nach Argentinien gehen sollte. Die Radtaschen erneut mit Vorräten bestückt und in freudiger Erwartung des Anblicks der tollen Landschaften führte ihr Weg über den Paso de Jama hin zu einer rasanten Abfahrt die Cuesta de Lipan hinunter nach Purmamarca. Was dort zu sehen war, wie man ein Unwetter auf 4.500 Meter überlebt, was man macht, wenn plötzlich keine Straße mehr da ist… Über all das wird Petra Decker in ihrem Bildvortrag berichten. Nähere Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de. Anmeldung unter Telefon: 02681 7118 empfohlen.