WISSEN – NRW-Minister Karl-Josef Laumann kommt zur Kreis-CDU Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

WISSEN – Die Pflege optimieren – NRW-Minister Karl-Josef Laumann kommt zur Kreis-CDU – „Pflege: Schritt für Schritt optimieren“ ist das Thema einer Veranstaltung des CDU-Kreisverbandes Altenkirchen am Dienstag, den 9. April. Als Referent wird dazu der Gesundheits- und Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, erwartet. Beginn im Hotel Germania in Wissen (Oststraße 8) ist um 18:00 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Karl-Josef Laumann, Jahrgang 1957, ist gelernter Maschinenschlosser. 2017 wurde er nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister in der Regierung von Armin Laschet. Dieses Amt hatte er bereits von 2005 bis 2010 inne. Zudem war er drei Jahre lang Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten und Bevollmächtigter für Pflege. Er ist Bundesvorsitzender der Christlichen Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und gehört dem Präsidium der CDU Deutschlands an.

„Karl-Josef Laumann ist einer der profiliertesten Köpfe der CDU, wenn es um das Thema Pflege geht. Wir freuen uns sehr, dass er unsere Einladung angenommen hat und hoffen auf viele Besucher aus dem Bereich der Pflege“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Michael Wäschenbach. Nach einem Vortrag Laumanns soll es ausreichend Zeit für Diskussionen geben. Neben ihm wird daran auch Peter Enders, Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie im Landtag von Rheinland-Pfalz, teilnehmen.

Foto: NRW-Minister Karl-Josef Laumann kommt zur Kreis-CDU nach Wissen. Sein Thema am 9. April: „Pflege: Schritt für Schritt optimieren“. (Foto: privat)