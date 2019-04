Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

BETZDORF – Starkes Wochenende des Betzdorfer Jugendfußballs – Am Wochenende konnten sowohl die B-Jugend als auch die C1 wichtige und vor allem deutliche Siege einfahren. Die B-Jugend trat bei der JSG Rhein-Westerwald/Vettelschoss an. Mit dem Gegner hatte man noch eine sportliche Rechnung offen: Das in den letzten Minuten verlorene Hinspiel verlangte nach Wiedergutmachung – und die Mannschaft von Sven Mensch nahm die Chance wahr: Bei bestem Fußballwetter fand die Mannschaft sofort ins Spiel und bestimmte von Anfang an das Geschehen. Mit einem 0:7 Sieg konnte die Elf mehr als zufrieden nach Hause fahren. Damit wurde der sechste Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost weiter ausgebaut und die Chance, innerhalb der Tabelle zu steigen, nimmt weiter zu.

Ihren fünften Tabellenplatz konnte die C1 der JSG Betzdorf ebenfalls stabilisieren. Wenn man auch zunächst einige Anlaufschwierigkeiten hatte, konnte Trainer Timo Unkel mit der Leistung seiner Jungs mehr als zufrieden sein. Man musste zwar mit einem 0:1 Rückstand in die Pause gehen – konnte aber in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse sorgen und den Platz mit einem 3:1 Erfolg verlassen. (hafi) Foto: SG 06 Betzdorf

