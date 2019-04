Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

MICHELBACH – Wählerliste Hassel stellt sich für die Gemeinde Michelbach vor – Schon im Herbst des letzten Jahres hat man sich in der Gemeinde Michelbach Gedanken darüber gemacht, welche Kandidaten sich für den neuen Gemeinderat aufstellen lassen können. Es war bekannt, dass sich einige der bisherigen Ratsmitglieder nicht mehr zur Wahl stellen. Also war wichtig, dass man zum Einen eine Konstanz bei den Bewerbern haben sollte, aber auf der anderen Seite braucht man „frisches Blut“ und damit auch neue Ideen.

Relativ schnell fanden sich 15 Frauen und Männer, die bereit sind für den Gemeinderat zu kandidieren und sich zur Wählerliste Hassel aufstellen. Hierbei sind erfahrene Ratsmitglieder mit insgesamt über 65 Jahren erfolgreicher Ratsarbeit, aber auch „Neulinge“ vertreten.

Ein sehr gelungener Mix aus Männern und Frauen, Theoretikern und Praktikern, Jungen und Junggebliebenen, aus unterschiedlichen Berufssparten und mit verschiedensten Erfahrungen, aus Michelbach und Widderstein. Genauso sind gebürtige Michelbacher dabei, als auch Zugezogene. Es ist eine Gemeinschaft, die einen absoluten Schnitt durch die Dorfbewohnerstruktur darstellt.

Erste Aktivitäten zeigt die Wählerliste bereits. Die Maifeier, die in diesem Jahr in Widderstein stattfindet, wird von der Liste organisiert, genauso wie der traditionelle Familienwandertag am Fronleichnamstag. Für beides zeichnen die Listenmitglieder verantwortlich. Anmeldungen können über die Homepage michelbach-westerwald.de vorgenommen werden.

Auf der Liste befinden sich: Andreas Ludwig, Paul Keller, Tanja Ramseger, Torsten Klein, Eckhard Hassel, Dr. Stefan Lohmeier, Frank Baum, Jens Mergardt, Alexandra Schleiden, Thomas Giefer, Dirk Euteneuer, Johannes Peter, Thomas Enders, Christina Gritzan, Katja Hasselbach. (als) Foto: Wählergruppe Hassel

