Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/WIRGES – Bezirksmeisterschaften der DLRG 2019 – An den Bezirksmeisterschaften in Wirges und im Hallenbad Altenkirchen nahmen über 100 Rettungsschwimmer aus den Ortsgruppen Betzdorf/Kirchen, Altenkirchen, Wirges und Westerburg teil, die in den verschiedenen Altersklassen die Qualifikationenen für die in Pirmasens stattfindenen Landesmeisterschaften, vom 31. Mai bis 02. Juni, ermittelten. Am späten Nachmittag fanden ebenfalls die Meisterschaften der „Senioren“, ab 25 Jahren, statt. Die Teilnehmer der OG Altenkirchen mussten sich bereits im Januar bei den eigenen Clubmeisterschaften durch vorderen Plazierungen für diese Wettkämpfe qualifizieren und nutzten diese Gelegenheit, um für die Deutschen Seniorenmeisterschaften im April in Andernach in die Vorbereitungsphase einzusteigen.

Zu den Einzelmeisterschaften: In allen Teilnehmerfeldern gab es hervorragende Leistungen mit teilweise denkbar knappen Ausgängen, die Bewältigung der sehr anspruchsvollen Wahldisziplinen ab der Altersklasse 17/18 stellt gerade hier hohe Ansforderungen an Kondition, Sprintvermögen und auch koordinative Fähigkeiten beim Umgang mit Puppe, Gurtretter und Flossen.

Von den insgesamt 12 Altersklassen im Jugendbereich gewannen die Schwimmer aus Altenkirchen alle, viele qualifizierten sich mit Platz 1 und 2 direkt und möglicherweise noch mit Platz 3 dür die Landesmeisterschaften im Mai, wo wieder andere Teilnehmerfelder auf einen Vergleich warten. Bei den Seniorenmeisterschaften wurden von insgesamt neun besetzten Altersklassen sieben gewonnen, zwei durch Schwimmer/innen der OG Wirges. Bei den Seniorenmeisterschaften nahmen elf Einzelschwimmer/innen teil.

Zu den Mannschaftsmeisterschaften: Von den insgesamt 12 Altersklassen im Jugendbereich gewannen die Schwimmer aus Altenkirchen alle, die Quali für die RLP Meisterschaften hat somit jede Mannschaft in der Tasche. Bei den Seniorenmeisterschaften wurden ebenfalls alle Altersklassen gewonnen, dies ist vor allen Dingen für mögliche Qualifikationen für die Seniorenmeisterschaften auf Bundesebene für die nächsten Jahre wichtig. (japf) Fotos: DLRG AK

Ergebnisse der Einzelmeisterschaften

AK 10/W (Jg. 10-09)

Carolina Roos 09 AK 1580 Sarah Schmidt 10 Wirges 1482 Romy Burbach 09 AK 1472 Aurelie Bräul 09 AK 1541 Charlotte Quast 09 AK 1407 Marleen Wassermann 09 AK 1388 Lisa Orth 09 AK 1254 Carolin Schmidt 09 Betzdorf/K 1234 Lotta Räder 09 AK 1129 Lea Kamphus 09 Betzdorf/K 1104 Alessia Hecker 10 Betzdorf/K 0760*

AK 10/M

Samuel Bischof 09 AK 1385 Silas Reusch 09 AK 1346 Noah Latsch 09 Betzdorf/K 1312 Linus Schulte 10 AK 1215 Ben Paare 10 AK 1205 Jan Ksiensik 10 Wirges 1183 Jansoch Pauly 10 AK 1169 Loris Neugebauer 09 Betzdorf/K 1161 Philipp Wecker 10 AK 1119 Malte Hoke 09 AK 1105 Silas Buscher 10 AK 1077 Mika Hannapel 10 Wirges 0995

AK 12/W (Jg. 08-07)

Lara Eschmann 07 AK 1829 Antonia Keil 07 Wirges 1698 Sophie Eckel 07 Betzdorf/K 1656 Emily Schäfer 07 AK 1426 Soraya Köhl 08 AK 1610 Marie Bellersheim 07 AK 1580 Philina Schaub 08 AK 1530 Paulina Süß 07 AK 1415 Hoang Anh Duong 07 Betzdorf/K 1364 Madita Schulte 08 AK 1358*

AK 12/M

Adrian Nöttgen 07 AK 1975 Nils Hollerbach 07 AK 1933 Max Morozov 08 AK 1597 Luke Nilges 07 AK 1591 Jakob Sittig 08 Wirges 1575 Saeed Awad 06 AK 1454 Demyien Jokers 07 AK 1449 Sam Wiebe 07 AK 1379 Oskar Kroeker 07 AK 1364* Tom Kern 08 Betzdorf/K 1219 Dominik Mundt 08 Westerburg 1190

AK 13-14/W (Jg. 06-05)

Emily Roos 06 AK 1884 Frida Mertens 06 AK 1857 Charlotte Sittig 06 Wirges 1706 Celine Schäfer 05 AK 1674 Anita Wiens 06 AK 1665 Lena Bauseler 05 Betzdorf/K 1613 Hannah Löffert 06 AK 1612 Lea Schramm 05 Wirges 1560

AK 13-14/M

Max Krusche 06 AK 1748 Jonathan Käsgen 05 AK 1553 Nicolas Müller 05 AK 1514 Luan Brandenburger 06 AK 1486 Louis Bräul 06 AK 1463 Karim Awad 06 AK 1380 Elias Bellersheim 06 AK 1338 Enrique di Bello 05 AK 1187

AK 15-16/W (Jg. 03-04)

Melina Engels 03 AK 1798 Sofie Scholz 04 Wirges 1692 Jana Willwerscheit 03 Betzdorf/K 1663 Muka Gend 03 AK 1650 Denise Krämer 04 AK 1638 Alexis Schupp 04 AK 1605 Lisa Klockner 04 Wirges 1548 Lea Groß 03 AK 1493 Maja Schmidt 03 AK 1441 Martina Pabel 04 Wirges 1214

AK 15-16/M

Elias Lang 03 AK 1759 Tom Kohlhaas 04 AK 1748 Frederik Mohr 04 AK 1599 Andreas Diering 04 Wirges 1579 Jan Hollerbach 04 AK 1539 Marvin Kahl 04 Westerburg 1423 Daniel Weigel 04 Wirges 1409 Felix Müller 03 AK 1408 Maximillian Lauda 04 Westerburg 1121 Jonas Reusch 03 AK 0922*

AK 17-18/W (Jg. 00-99)

Sophie Schupp 01 AK 1686 Lorena Schwientek 02 AK 1614 Lena Schneider 01 AK 1500 Veronika Kaczynski 01 AK 1490

AK 17-18/M

Lucas Schneider 01 AK 1593 Henri Bracht 02 AK 1547 Max Enders 01 AK 1545 Clemens Käsgen 02 AK 1516 Nils Müller 02 AK 1349 Henning Urmetzer 02 Wirges 1273

Offene Klasse/W

Jennifer Krämer 84 AK 1746

Offene Klasse/M

Jerome Osterkamp 00 AK 2203 Tom Krischun 99 AK 1632 Jan Böltken 98 AK 1428

Seniorenmeisterschaften

AK 25/W

Angela Grau 92 AK 1947

AK 30/W

Christina Ksiensik 87 Wirges 1643

AK 30/M

Marcel Hörter 88 AK 2152

AK 35/W

Jennifer Krämer 84 AK 1992

AK 40/W

Geesche Brenncke 77 AK 2318 Tanja Sittig 78 Wirges 1682 Julia Schramm 77 Wirges 1334

AK 45/W

Simone Bellersheim 73 AK 1683

AK 45/M

Andre Görg 70 Wirges 2230

AK 55/M

Harald Bracht 63 AK 2194

AK 55/W