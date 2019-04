Veröffentlicht am 1. April 2019 von wwa

KIRCHEN – „Siegperle“ geht monatlich auf Reisen und trifft sich zur Versammlung – Der Frühling lässt grüßen, die Sport- und Wanderschuhe werden wieder regelmäßig geschnürt und die Kirchener Wanderfreunde „Siegperle“ starten auch bei ihren Tagesausflügen voll durch. Zuletzt waren Hahnstätten im unteren Aartal und Montabaur die Reiseziele einer geselligen Busfahrt. Im Kreise der Vereinsmitglieder stießen zudem zwei Wanderfreunde mit allen „Siegperlen“ während des Ausflugs noch auf ihre runden Geburtstage an und sorgten damit für eine gelungene Überraschung nach einer Wanderung auf den 5 und 10 km langen Routen entlang der Aar. 63 Starter zählten die Natur- und Wanderfreunde Hahnstätten e. V. vom Kirchener Verein und bedankten sich dafür in Form eines Weinpräsents. Am Nachmittag wurde die Gruppe von den Gästeführerinnen Carina Sauer und Yvonne Noll vor dem historischen Rathaus in Montabaur zu einer 1,5-stündigen Stadtführung empfangen. Siegperle-Vorsitzender Sven Wolff lobte im Anschluss die beiden Sightseeing-Damen: „Wir haben uns auf dieser Führung sehr unterhalten und informiert gefühlt, bei welcher bewusst auf den häufig vorkommenden Jahreszahlen-Hagel verzichtet wurde und die Teilnehmer bis zur letzten Minute interessiert den beiden Gästeführerinnen gelauscht haben.“

Die nächsten Siegperle-Tagesfahrten führen am Karfreitag, den 19. April nach Gelnhaar in die Wetterau (3 Plätze frei), am So.,19. Mai nach Ramstein-Miesenbach in den Pfälzer Wald (9 Plätze frei), am So., 16. Juni nach Allenbach in den Hunsrück (Anmeldung auf Warteliste), am So., 07. Juli nach Bad Laasphe-Banfe ins südliche Wittgensteiner Land (4 Plätze frei) sowie am 14.Juli nach Heringen-Widdershausen/Osthessen (Anmeldung auf Warteliste).

Zur Jahreshauptversammlung finden sich die Wanderfreunde „Siegperle“ am kommenden Samstag, den 06. April 2019, Beginn 17:00 Uhr, im Bürgerhaus Katzenbach ein. Aus organisatorischen Gründen ist auch hierzu eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Anmeldungen zu den Tagesfahrten und zur Versammlung sind möglich über Sven Wolff, Telefon: 0 27 41 69 72 oder Email: siegperle@aol.com.